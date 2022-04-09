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Rusya’dan Bulgar ve Polonyalı diplomatlara sınırdışı

08.04.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, iki Bulgar ve 45 Polonyalı diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı. Rusya’nın bu adımı birçok Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı kararına misilleme olarak geldi

Rusya’dan Bulgar ve Polonyalı diplomatlara sınırdışı

Rusya, iki Bulgar ve 45 Polonyalı diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı. Rusya’nın bu adımı birçok Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı kararına misilleme olarak geldi.

Bulgaristan statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Mart ayında 12 ve Nisan ayında da bir Rus diplomatı sınırdışı etmişti. Ayrıca Rusya’nın Sofya Büyükelçisi’nin ‘‘diplomasiye aykırı, sert ve kaba’’ yorumlarını istişare etmek için Moskova’daki Bulgaristan Büyükelçisini Sofya’ya çağırmıştı.

Rusya ayrıca 45 Polonya büyükelçilik ve konsolosluk çalışanını istenmeyen kişi ilan etti. Varşova da Mart ayında 45 Rus diplomatı Rus istihbarat servislerine çalıştıkları şüphesiyle sınırdışı etmişti.

Ukrayna işgaline tepki olarak Rus diplomatları sınırdışı eden ülkelere son olarak Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İsveç ve Danimarka katılmıştı. İspanya en az 25, Danimarka 15, İtalya 30, İsveç ise 3 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı.

Daha önce Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda da bazı Rus diplomatları sınırdışı edeceklerini açıklamıştı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yakınındaki Buça kasabasının Ukrayna güçleri tarafından Ruslar’dan geri alınmasının ardından kentte çok sayıda sivilin cesetleri ve toplu mezarlar bulunması büyük tepkiye neden olmuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski durumu ‘‘soykırım’’ olarak nitelendirmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için ‘‘savaş suçlusu’’ demiş ve savaş suçları mahkemesinde yargılanmasını istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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