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Rusya’dan Bulgaristan’a cevap: “Misilleme hakkımızı koruyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 19:35 | Son Güncelleme

Bulgaristan’ın iki Rus diplomatı casusluk faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etmesinin ardından, Rus tarafı misilleme haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği, Büyükelçi Anatoliy Karpov’un Bulgar Dışişleri Bakanlığına çağrılarak iki diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği notanın kendisine verildiğini açıkladı.

Bulgaristan’ın iki Rus diplomatı casusluk faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etmesinin ardından, Rus tarafı misilleme haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.

Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği, Büyükelçi Anatoliy Karpov’un Bulgar Dışişleri Bakanlığına çağrılarak iki diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği notanın kendisine verildiğini açıkladı. Elçiliğin açıklamasında, suçlanan iki diplomatın statüleri dışında faaliyette bulundukları yönünde herhangi bir kanıt sunulmadığı belirtilirken, notada gösterilen süre içinde söz konusu diplomatların ülkeyi terk edecekleri duyuruldu. Açıklamada ayrıca, Rus Büyükelçiliğine haber verilmeden iki diplomatın istenmeyen adam ilan edileceği bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmasının iki ülke arasındaki yapıcı ilişkiler ruhuna uymadığı vurgulanırken, “Misilleme hakkımızı koruyoruz” açıklaması yapıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden kovulacağı açıklanan iki Rus diplomattan birinin, 2017 yılından bu yana Bulgaristan’daki seçim mekanizmaları hakkında devlet sırrı sayılan bilgileri topladığı, diğerinin ise enerji güvenliği konularında bilgi toplayarak Moskova’daki bir istihbarat örgütünün merkezine gönderdiğini duyurmuştu.

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