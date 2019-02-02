Rusya’dan çarpıcı iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasından sonra Savunma Bakanlığından, "ABD 2 yıl önce füze üretmeye başladı" şeklinde açıklama geldi.

ABD’nin, Rusya’nın ihlallerini gerekçe göstererek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) askıya aldıklarını duyurmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu sabah INF’yi askıya aldıklarını bildirdi. Putin’in açıklamasından sonra ise Rusya Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD 2 sene önce anlaşmadan çekilmeye hazırlanıyordu

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığının kesin istihbarat verilerine göre Haziran 2017 tarihinden beri ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Tucson şehrinde bulunan silah ve ordu alanında iş yapan bir Amerikan firması Raytheon tarafından Kısa ve Orta Menzilli füze sistemlerin oluşturulması ve modernizasyonu için çalışma başlatılmıştır. Bu doğrultuda ABD yönetimi INF anlaşmasından birkaç yıl önce çekilmeye karar vermiştir" denildi.

