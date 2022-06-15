Rusya’dan Çin’e Övgü Batı’ya Uyarı

Rusya, enerji sevkiyatını arttıran Çin'in aksine, Batı'nın Ukrayna ihtilafı nedeniyle Sibirya'daki petrol ve gaz sahalarından enerji ithalatını sınırlamaya çalışarak "kendi kafasına sıktığını" söyledi.

Ukrayna'daki savaş ve Batı'nın işgalin cezası olarak Rusya'yı tecrit etme girişimi tahıl, yemeklik yağ, gübre ve enerji fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Avrupa bir yandan Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin ile olan stratejik ortaklığının Batı'nın nifak tohumları ekme girişimlerine karşı koyduğunu, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin ise Moskova ile ilişkilerini tahrip ettiğini söyledi.

Zaharova, "Enerji arzı istikrarlı bir şekilde artıyor; Çin ne istediğini biliyor ve kendi ayağına kurşun sıkmıyor. Moskova'nın batısında ise kendi kafalarına sıkıyorlar. Batı kendini bizden izole etti" dedi.

Dışişleri sözcüsü Avrupa Birliği'ni, Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana Almanya'yı besleyen Rus enerjisinden uzaklaşmaya çalışarak "intihara meyilli" bir rota çizmekle suçladı.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı ve dünyanın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda.

Zaharova, Rusya'nın diplomatik kaynaklarının halihazırda Avrupa, ABD ve Kanada'dan Asya, Afrika ve eski Sovyetler Birliği'ne yönlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin ile ilişkilerin şimdiye kadarki en iyi düzeyde olduğunu söylüyor ve ABD'nin etkisine karşı koymayı amaçlayan stratejik ortaklıktan övgüyle söz ediyor.

Putin ve Xi telefonda görüştü

Putin bugün de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile telefonda görüştü. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre görüşmede Xi, Pekin ve Moskova'nın egemenlik ve güvenlik gibi temel çıkarları ve önemli kaygıları içeren konularda birbirlerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada da, "Liderler Rus-Çin ilişkilerinin daha önce görülmemiş yüksek bir seviyede olduğunu ve sürekli geliştiğini belirttiler" denildi.

Kremlin, "Çin Cumhurbaşkanı, Rusya'nın dış güçlerin güvenliğine oluşturduğu tehdit nedeniyle temel ulusal çıkarlarını korumak için attığı adımların meşruiyetine dikkat çekti" dedi.

Amerikalı ve Avrupalı güçler, Batı ile ilişkilerin 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana en düşük seviyeye inmesinden, Ukrayna'yı işgal etme kararı nedeniyle Rusya’yı sorumlu tutuyor.

Savaşı "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiren Putin, ABD'yi 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'yı küçük düşürmekle ve NATO’yu genişleterek Moskova'yı tehdit etmekle suçluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Batı'nın Çin ve Rusya gibi otokratik hükümetlerle bir savaş içinde olduğunu söylüyor.

Ancak hem Rus hem Çinli yetkililer, ABD'nin yakında önde gelen süper güç olmaktan çıkacağı bir dünyaya uyum sağlama zorluğuyla karşı karşıya olduğunu savunuyor.

