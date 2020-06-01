Rusya’dan Corona Virüsüne Karşı İlaç Atağı

Corona virüsü tedavisi için Avigan adı altında Japonya’da da test edilen ilacı Başbakan Shinzo Abe de destekliyor. İlaçla ilgili araştırmalara hükümetten 128 milyon dolar fon aktarıldı, ancak ilacın kullanımı henüz onaylanmadı.

Jenerik adı favipiravir olan Avifavir ilk kez 1990’larda Japon bir firma tarafından geliştirildi. Firma saha sonra sağlık sektörüne adım atan Fujifilm tarafından satın alındı.

İlacı Japonya da test ediyor

Dimitriyev, Rus bilim adamlarının ilaç üzerinde güçlendirici bazı değişiklikler yaptıklarını ve Moskova’nın bu değişikliklerin ayrıntılarını iki hafta içinde dünyayla paylaşmayı planladığını söyledi.

Rusya’da hastaneler, Corona virüsü hastalarını 11 Haziran’dan itibaren Avifavir’le tedavi etmeye başlayacak. Reuters’a konuşan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dimitriyev, ilacın ayda 60 bin hastayı tedavi edecek miktarda üretilmesi için gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Dünyayı saran Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkeler arasında olan Rusya, sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek ve ekonomik faaliyetlere dönüşü hızlandırmak umuduyla, Avifavir adlı antiviral ilacın Corona virüsü tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Rusya ilacın onay sürecini hızlandırdı

Dimitriyev, ilacın Rusya’daki klinik denemelerinin 330 denekle yapıldığını ve deneklerin çoğunun dört gün içinde iyileşme gösterdiğini söyledi. RDIF başkanı, ilacın üretim ve kullanım sürecini hızlandırmak için sağlık bakanlığının özel bir onay verdiğini de belirtti. Normalde bir ilacın etkisini test eden klinik denemeler aylar sürebiliyor.

Avifavir’in etken maddesinin Japonya’da ilk kez 2014’te patent aldığını ve o zamandan beri ciddi bir test sürecinden geçtiğini vurgulaya Dimitriyev, bu sayede ilacın Rusya’daki deneme sürecinin kısaltılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Dimitriyev, “Bu ilacın salgının seyrini değiştireceğine inanıyoruz. Sağlık sistemi üzerindeki baskıyı da hafifletecek. Ağırlaşan hasta sayımız azalacak. Bu ilaç ekonomik faaliyetlere dönmemiz için çok önemli” şeklinde konuştu.

415 bine yaklaşan Corona virüsü vakasıyla Rusya, Brezilya ve ABD’den sonra enfeksiyon sayısının en yüksek olduğu üçüncü ülke konumunda. Buna karşılık ölüm oranı nispeten düşük bir seyir izliyor. Rusya’da salgın yüzünden şimdiye kadar 4,855 kişi hayatını kaybetti.

Corona virüsüne karşı başka ilaçlar da gündemde. Çok sayıda antiviral ilaç insanlar üzerinde test ediliyor. Ancak ilaçların hiçbiri klinik denemelerde tam bir başarı göstermedi. Küçük denek gruplarıyla yapılan denemelerde umut vadeden Gilead firmasının ürettiği remdesivir adlı ilaçsa, bazı ülkelerde acil durumlarda ve ağır vakalarda uygulanıyor.

