Rusya’dan Dev Tatbikat

Rusya Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatını düzenliyor. Doğu Sibirya’daki tatbikata 300 bin asker katılıyor.

Vostok-2018 adlı tatbikata Çin de 3 bin 200 asker, zırhlı araçlar ve uçak gönderdi. Moğolistan da tatbikata katılan bir başka ülke.

Benzer büyüklükteki tatbikat Soğuk Savaş döneminde 1981’de düzenlenmişti ancak Vostok-2018’e daha fazla asker katılıyor.

Bir hafta sürecek tatbikat NATO-Rusya ilişkilerinin gerildiği bir döneme denk geliyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tatbikat başladığı sıralarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i Vladivostok kentinde ağırladı. Putin, Çin’le güvene dayalı ilişkilere sahip olduklarını kaydetti.

Rusya ve NATO arasındaki ilişkiler Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana kötüye gidiyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu tatbikata 300 bin askerin yanısıra 36 bin zırhlı araç, 1000 uçak ve 80 geminin katıldığını açıkladı.

Tatbikatın Amerika ve Avrupa’ya uyarı olduğu yorumları yapılıyor.

Moskova’daki Carnegie Enstitüsü’nden Alexander Gabuev, bunun Washington’a bir mesaj olduğu düşüncesinde. Gabuev, Rusya’ya yönelik yaptırımların artması durumunda Moskova’nın daha da Çin’e yaklaşacağını belirtiyor.