Rusya'dan Doğu Akdeniz geriliminde arabuluculuk önerisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırma kararını da eleştirdi. Moskova'nın bu kararı endişeyle karşıladığını belirten Lavrov, ABD'yi Doğu Akdeniz'de barışçı çözümler bulmak yerine gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Lavrov, Türkiye ile ilişkiler konusunda, "karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, adil ve uluslararası hukuk temelinde karar almaya katkı sağlayacak" diyaloğu desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın bölgedeki durumu izlediğini belirterek, bütün tarafların "kabul edeceği çözüme" ulaşılması için "gerçek diyaloğa" başlanması yönünde katkıya hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov'un arabuluculuk açıklamalarının, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan geriliminin düşürülmesi için Anastasiadis'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istemesinden sonra gelmesi dikkati çekti. Anastasiadis'in, Temmuz sonunda Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde gerilimin düşürülmesi konusunda Rusya'dan yardım istediği ve Putin'in de bu konuda devreye girme sözü verdiği aktarılmıştı.

Türkiye ile Avrupa Birliği üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında deniz yetki alanları konusunda gerilim yaşanıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerinin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu savunurken, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, "kendi deniz yetki alanları" içindeki bu faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor.

AP,Reuters/JD,HT

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