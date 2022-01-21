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Rusya'dan Donetsk ve Luhansk'ın Bağımsızlığını Tanıma Girişimi

21.01.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna sınırın yaptığı askeri yığınak nedeniyle bu ülkeyi işgale hazırlandığı konusu tartışılırken Rus Parlamentosu, Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgeyi bağımsız cumhuriyet olarak tanımayı görüşecek

Rusya'dan Donetsk ve Luhansk'ın Bağımsızlığını Tanıma Girişimi

Rusya’nın Ukrayna sınırın yaptığı askeri yığınak nedeniyle bu ülkeyi işgale hazırlandığı konusu tartışılırken Rus Parlamentosu, Ukrayna’nın doğusundaki iki bölgeyi bağımsız cumhuriyet olarak tanımayı görüşecek.

Parlamento’da önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde, Rusya lideri Vladimir Putin’den, Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu iki ayrı bölgenin, bağımsız cumhuriyetler olarak tanımasını talep edecek görüşmeler yapılacak.

Parlamento’nun alt kanadı Duma’nın Sözcüsü Vyaheslav Volodin, görüşmelerin önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı. Buna göre Duma, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı bağımsız cumhuriyetler olarak kabul edilmesinin Putin tarafından da kabul edilmesi talebi konusunu tartışacak.

Söz konusu tanıma kararı, Rusya’nın batıdan istediği güvenlik garantilerini alamaması halinde Moskova’nın atacağı adım olarak değerlendiriliyor.

Duma Sözcüsü Volodin, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yaşayan ayrılıkçı Rus halkın güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Öte yandan Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından 2014 yılından bu yana bölgede yaşayan 600 binden fazla kişiye Rus pasaportu dağıttığı biliniyor.

Volodin, aslen NATO’nun Ukrayna’yı işgal etmek istediğini, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin Minsk Anlaşması’nı yok saydığını, bölgede bir NATO işgaline izin vermeyeceklerini söyledi.

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