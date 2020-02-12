Rusya’dan Erdoğan’a İdlib Yanıtı 

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin ve zırhlı araçlarının varlığı kadar Türkiye'den bölgeye yapılan asker ve silah sevkiyatının da İdlib'deki durumu daha da kötüleştirdiği açıklamasında bulundu.

Rusya’nın açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren, İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum” sözleri üzerine geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Suriye hükümet güçlerine karşı canlı kalkan kullanan terör gruplarının provokasyonları nedeniyle sivil halk ıstırap içinde. Türkiye-Suriye sınırı üzerinden gerilimi azaltma bölgesine silah ve mühimmat gelmesi dışında Türk zırhlı araçları ile birliklerinin de İdlib'e gelmesi, durumu kızıştırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki krizin esas nedeni ne yazık ki Türk meslektaşlarımızın ılımlı muhalefet savaşçıları ile Nusra Cephesi ve Hurras Ed Din gibi teröristler arasında ayrım yapma sözlerini tutmaktaki başarısızlığıdır” denildi.

