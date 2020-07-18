Rusya’dan Ermenistan-Azerbaycan Çatışması Gölgesinde Tatbikat

Rusya, Kafkasya bölgesindeki iki komşusu Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı bir dönemde, askeri tatbikat düzenliyor. Tatbikata 150 bin asker ve 400 uçak katılıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede tatbikatı, ‘’Rusya’nın güneybatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için yapılan rutin bir tatbikat’’ olarak niteledi. Rus bakan tatbikatın iki ülke arasındaki çatışmalarla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Ermenistan ve Azerbaycan arasında 32 yıldır anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde son bir hafta içinde yine çatışmalar yaşanmış, çatışmalarda her iki taraftan da en az 12 asker ölmüştü.

İki ülke arasındaki gerilim, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Azerbaycan Savunma Bakanı Sakir Hasanov arasındaki telefon görüşmesinin gündemiydi.

Ermenistan’da askeri üssü bulunan Rusya her iki tarafa da itidal ve ateşkes çağrısı yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada, Moskova’nın arabulucu rolü üstlenmeye hazır olduğu belirtildi.