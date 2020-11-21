Rusya'dan Ermenistan'a koşullu yardım vaadi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da, Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşın etkilerinin giderilmesi için Ermenistan'a yardıma hazır olduklarını açıkladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bugün temaslarda bulunan Rus heyetinde yer alan Şoygu, bu yardımın sağlanması için ön koşulun Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması olduğunun altını çizdi.

Ermenistan'daki temaslarının ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı, Dağlık Karabağ'da durumun sakin olduğunu belirterek, ateşkesin denetlenmesi için 2 bin askerden oluşan barış gücünün bölgeye gönderildiğini kaydetti. Şoygu, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Ermenistan'a sığınan yaklaşık 7 bin kişinin de evlerine geri döndüğünü aktardı. Şoygu, "Bizim için esas konu kan akıtılmasının engellenmesi" ifadesine vurgu yaptı.

Rus heyette yer alan Rusya Dışişişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ziyaretlerini Rusya'nın Ermenistan hükümetine "destek" mesajı olarak tanımladı. Lavrov, Dağlık Karabağ anlaşması ülke içinde ve dışında "sorgulama çabalarının kabul edilemez" olduğunu söyledi.