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Rusya’dan Esat’a Yeni Füze Savunma Sistemi

24.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta uçağı Suriye’de rejim tarafından yanlışlıkla düşürülen Rusya Esat rejimine yeni S-300 füze savunma sistemi tedarik edeceğini açıkladı

Rusya’dan Esat’a Yeni Füze Savunma Sistemi

Geçtiğimiz hafta uçağı Suriye’de rejim tarafından yanlışlıkla düşürülen Rusya Esat rejimine yeni S-300 füze savunma sistemi tedarik edeceğini açıkladı.

Rusya’ya ait keşif uçağı Il-20 İsrail’in hava saldırısına karşılık veren Suriye füze sistemi tarafından düşürülmüş, 15 kişi ölmüştü. Rusya olayla ilgili, uçağının düşmesinden çok kısa süre önce Suriye içindeki hedefleri vuran İsrail’i suçlamıştı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin olay sonrası uzlaşmacı bir mesaj vererek Rus uçağının düşürülmesini trajik olaylar zinciri olarak nitelese de Rusya silahlı kuvvetleri İsrail’i sert bir dille eleştirmişti.

Rus yetkililere göre Suriye’nin elindeki S-200 füze sistemleri Rus uçağının düşman uçağı olmadığını tespit edecek kadar gelişmiş bir sistem değil.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu nedenle Rusya’nın yeni S-300 sistemlerini Şam’a önümüzdeki iki hafta içinde göndereceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı: “Durum değişti”

Rusya daha önce de Esat rejimine S-300 füze sistemini tedarik edeceğini açıklamış ancak İsrail buna itiraz etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yeni sistemlerin Suriye’ye sevkiyatının gerçekleşeceğini “Durum değişti ve değişmesi bizim hatamız değil” sözleriyle açıkladı. Rus bakan, “Bu önlemlerin Suriye’de aceleci davranan deli fişekleri sakinleştireceğinden ve askerlerimiz için tehdit oluşturan düşüncesiz adımlar atmalarını engelleyeceğinden eminiz” diye konuştu.

Kremlin’den de konuyla ilgili açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın kararının herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, amacın Suriye’deki Rus askerlerini korumak olduğunu söyledi. Peskov, Rus ordusunun uçağın düşürülmesiyle ilgili yaptığı incelemenin bulgularına göre, İsrail’e ait savaş uçağı Rus keşif uçağını kasten ateş hattına çekti ve düşmesine sebep oldu.

Putin Esat’la görüştü

Moskova’nın S-300 açıklamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin gündeminde İdlib anlaşması dahil olmak üzere son gelişmeler ve S-300 sistemlerinin teslimatı vardı. Suriye’den gelen açıklamaya göre Putin telefon görüşmesinde Rusya’nın uçağın düşürülmesi olayından İsrail’i sorumlu tuttuğunu yineledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Esat da Rusya’ya başsağlığı diledi, Rus askerlerinin “Suriye’de terörle mücadele ederek asil bir görevi yerine getirdiklerini” belirtti.

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