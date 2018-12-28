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Rusya’dan Fırat’ın doğusuna operasyon açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 14:18 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - “Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda ilave terörle mücadele operasyonuna terörün ortadan kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştireceği olası operasyon ile ilgili, "Bu operasyona terörün ortadan kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz." dedi.

Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye’ye ilişkin soruları cevaplandırdı.

ABD’nin Suriye’de hangi amaca ulaşmaya çalıştığını anlamanın zor olduğunu belirten Lavrov, Amerikalıların her zaman verdikleri sözü yerine getirmediğini, Tanaf'tan da daha önce ayrılacaklarını duyurdukları halde daha sonra fikir değiştirdiklerini hatırlattı.

Moskova’nın Washington’un mevcut kanallar aracılığı ile Suriye’den asker çekme planlarını açıklayacağını umduğunu aktaran Lavrov, ABD’nin askerlerini geri çekme planına rağmen koalisyonun Suriye’de kaldığını anımsattı. Lavrov, “Görünüşe göre, Washington sorumluluğu koalisyon ortaklarına kaydırmak istiyor.” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine ilişkin olası operasyonu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda ilave terörle mücadele operasyonuna, terörün ortadan kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Moskova’ya geldiğinde Türk ortaklarımızla ABD’nin Suriye’den askeri birliklerini çekmesi ile ortaya çıkan bu konuyu tartışacağız. Sonra ne hakkında konuştuğumuzu açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Suriye meselesinde Astana formatı çerçevesindeki tüm çabaların siyasi çözüm ve barışın tesis edilmesi olduğunu belirten Lavrov şunları dile getirdi:

“Elbette ki Astana formatındaki Türkler ve İranlılar ile tüm çabalarımızın hedefi, Ürdünlüler ve ABD ile koordine ettiğimiz çabalarımızın nihai hedefi, Suriye’nin teröristlerden arındırılması, barışçıl hayatın canlandırılması, Suriye’de barışın yeniden sağlanması ve siyasi sürecin başlaması için Kürtler de dahil olmak üzere tüm etnik ve dini grupların kendilerini güvende ve rahat edeceği şartların oluşmasıdır.”

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin Münbiç’e girmesini “memnuniyetle” karşıladıklarını söyledi.
Peskov, “Bu, bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması bakımından olumlu bir adım.” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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