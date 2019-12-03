Rusya’dan Fotoğraf Sitesi Shutterstock’a Erişim Engeli

Shuttersotck, Rusya’nın internet ve bilgi teknolojileri denetiminden sorumlu kurumu Roskomnadzor’a atıfta bulunarak “Rusya’daki denetimci kurumun sakıncalı olarak nitelediği içeriğin farkındayız” açıklamasını yaptı.

Shutterstock, Pazartesi günü Reuters’a yaptığı açıklamada, “image.shutterstock.com” adresinin engellendiğinin farkında olduklarını, sorunun çözümü için de Rus yetkililerle çalıştıklarını belirtti.

Roskomnadzor’un internet sitesinde, Shutterstock’un Rusya’da kullandığı internet adreslerinden birinin 13 Kasım tarihli savcılık kararıyla engellendiği belirtildi. Bu kararın sebebine ilişkin bir açıklama ise yer almadı.

Rusya’nın internet ve bilgi teknolojileri denetiminden sorumlu kurumu Roskomnadzor, merkezi ABD’de bulunan fotoğraf ve görüntü sağlayıcısı Shutterstock’a ait internet adreslerinden birine erişimi engelledi.

Şirket “sakıncalı” olarak nitelenen söz konusu içeriğin kaldırıldığını, siteden bu içerikle ilgili küçük resimlerin de kaldırılması için kurumla işbirliğini devam ettirdiklerini belirtti. Shutterstock, Rusya’nın itiraz ettiği ve sakıncalı olarak nitelediği içerikle ilgili ayrıntı vermedi.

Shutterstock’a Rus kullanıcıların yeniden erişiminin sağlanması amacıyla konunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için Roskomnadzor’a inceleme talebi gönderdiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl başında, yetkililerin devlet, halk, bayrak ve anayasaya açık şekilde saygısızlık olarak değerlendirdiği içerikleri internette yayanlara ağır para cezası verilmesini öngören tasarıyı imzalamıştı.

