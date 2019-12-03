HABER

Rusya’dan Fotoğraf Sitesi Shutterstock’a Erişim Engeli

03.12.2019 00:33 | Son Güncelleme

Shutterstock’un Rusya’daki internet adreslerinden birinin 13 Kasım tarihli savcılık kararıyla engellendiği belirtildi

Rusya’dan Fotoğraf Sitesi Shutterstock’a Erişim Engeli

Shutterstock’un Rusya’da kullandığı internet adreslerinden birinin 13 Kasım tarihli savcılık kararıyla engellendiği belirtildi

Rusya’nın internet ve bilgi teknolojileri denetiminden sorumlu kurumu Roskomnadzor, merkezi ABD’de bulunan fotoğraf ve görüntü sağlayıcısı Shutterstock’a ait internet adreslerinden birine erişimi engelledi.

Roskomnadzor’un internet sitesinde, Shutterstock’un Rusya’da kullandığı internet adreslerinden birinin 13 Kasım tarihli savcılık kararıyla engellendiği belirtildi. Bu kararın sebebine ilişkin bir açıklama ise yer almadı.

Shutterstock, Pazartesi günü Reuters’a yaptığı açıklamada, “image.shutterstock.com” adresinin engellendiğinin farkında olduklarını, sorunun çözümü için de Rus yetkililerle çalıştıklarını belirtti.

“Sakıncalı görülen içerik kaldırıldı”

Shuttersotck, Rusya’nın internet ve bilgi teknolojileri denetiminden sorumlu kurumu Roskomnadzor’a atıfta bulunarak “Rusya’daki denetimci kurumun sakıncalı olarak nitelediği içeriğin farkındayız” açıklamasını yaptı.

Şirket “sakıncalı” olarak nitelenen söz konusu içeriğin kaldırıldığını, siteden bu içerikle ilgili küçük resimlerin de kaldırılması için kurumla işbirliğini devam ettirdiklerini belirtti. Shutterstock, Rusya’nın itiraz ettiği ve sakıncalı olarak nitelediği içerikle ilgili ayrıntı vermedi.

Shutterstock’a Rus kullanıcıların yeniden erişiminin sağlanması amacıyla konunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için Roskomnadzor’a inceleme talebi gönderdiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl başında, yetkililerin devlet, halk, bayrak ve anayasaya açık şekilde saygısızlık olarak değerlendirdiği içerikleri internette yayanlara ağır para cezası verilmesini öngören tasarıyı imzalamıştı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Çin’de 25 katlı apartmanda yangın çıktıÇin’de 25 katlı apartmanda yangın çıktı
Gözlemevi: Suriye'deki saldırılarda çok sayıda sivil öldüGözlemevi: Suriye'deki saldırılarda çok sayıda sivil öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019’un kelimesi seçildi: Varoluşsal (Existential nedir?)

Bu yılın kelimesi belli oldu!

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda en az 208 kişi öldü

Şoke eden açıklama: En az 208 kişi öldü

Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı

Dünya devleri çağrı yapmıştı! Ve imzayı attı

Berlin'de Stasi Müzesi soyuldu, Karl Marx ve Lenin Nişanları çalındı

Tarihi müze soyuldu, Karl Marx ve Lenin Nişanları çalındı

Kral Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi!

Suriye'de 3 Rus askeri polisi yaralandı

Suriye'de 3 Rus askeri polisi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.