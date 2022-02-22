Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklamalar

Dışişleri Bakanı Lavrov da Kiev hükümetinin doğu bölgelerindeki egemenliğini sorguladı.Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıması ve bu bölgelere barış gücü gönderme kararınınyankıları sürerken Kremlin'den gerginliği daha da tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın bağımsız olarak tanıdığı alanların Ukrayna hükümetine bağlı birliklerin şu anda bulunduğu bölgeleri de kapsadığına vurgu yapıldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, bağımsızlığı tanınan bölgelerin, ayrılıkçıların "2014 yılında bağımsızlık ilan ettikleri sınırları içerdiğini" kaydetti. Ukrayna hükümet birlikleri 2014 yılı sonrasında bazı bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirmişti.

LAVROV: KİEV HÜKÜMETİ ANAYASAL BÖLGELERİ TEMSİL ETMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da dikkat çekici açıklamalar geldi. Lavrov yaptığı açıklamada, "Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri" konusundaki BM bildirgesine atıfta bulunarak Ukrayna'nın ülkenin doğusunda egemenlik haklarına sahip olmayabileceği mesajı verdi. Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın 2014 yılından bu yana Bildirge'nin gereklerini yerine getirmediğini ve Kiev hükümetinin ülkenin kurucu bölgelerini temsil etmediğini savundu.

2014 yılında Ukrayna'da Rusya yanlısı Devlet Başkanı devrilerek yerine Batı yanlısı bir Devlet Başkanı gelmiş, bunun üzerine Rusya Kırım Yarımadasını ilhak etmiş ve ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara destek vermişti.

Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama tehdidini de eleştirerek "Washington ve Brüksel, Rusya'yı sözde cezalandırmaya yönelik tüm seçeneklerini tükettiklerinde ancak o zaman sükunete kavuşacaklar. Her tür yaptırım tehdidinde bulundular. Artık alıştık" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da tüm ülkeler, Moskova'nın izinden giderek Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımaya çağırıldı. Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya yanlısı güçlerin kontrolündeki bu iki bölgeyi tanıma ve barış gücü gönderme kararının her şeyden önce "insani mülahazalar" sonucu zorunlu olarak alındığı ve bu bölgelerde "barış içinde bir yaşamı güvence altına alma amacı taşıdığı" kaydedildi.

ZELENSKİY: DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının askeri saldırı habercisi olduğunu belirterek "Rusya'nın bu kararla askeri saldırganlığı sürdürmek için hukuki zemin yarattığına inanıyoruz. Bu karar tüm uluslararası yükümlülüklerin ihlalidir" diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi konusunun incelenmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirten Zelenskiy, bu konuyu değerlendireceğini kaydetti.

Zelenskiy, başta Almanya ve AB olmak üzere "Ukrayna'nın müttefikleri"ne de seslenerek, Rusya'ya karşı yaptırımların yürürlüğe sokulması için gerilimin daha da tırmanmasını beklememeleri çağrısı yaptı ve özel olarak Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattına atıfta bulundu. Zelenskiy, "Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulması dahil olmak üzere Rusya'ya karşı yaptırımların derhal devreye sokulmasını" istedi.

Rusya ile büyük çaplı bir askeri çatışma olasılığını yüksek görmediği mesajını da veren Ukrayna Devlet Başkanı, bu tür bir durumda olağanüstü halin yürürlüğe sokulması için hazırlıklı olduklarını kaydetti.



