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Rusya’dan Google’a Uyarı

11.08.2019 22:25 | Son Güncelleme

Rusya’nın ileteşim düzenleyicisi Roskomnadzor Google’a YouTube’da yayınlanan yasa dışı toplu organizasyonların reklamını önlemek için önlem almasını istedi

Rusya’dan Google’a Uyarı

Rusya’nın ileteşim düzenleyicisi Roskomnadzor Google’a YouTube’da yayınlanan yasa dışı toplu organizasyonların reklamını önlemek için önlem almasını istedi.

Roskomnadzor Google’a konuyla ilgili mektup gönderdiğini, Rusya’nın bunu egemenliğine müdahale ve düşmanca etki olarak değerlendireceğini kaydetti.

Bu açıklama Moskova’da binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinden bir gün sonra geldi.

Moskova’da Cumartesi günkü gösteride 250’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

St. Petersburg ve diğer bazı kentlerdeki gösterilerde de gözaltılar olduğu belirtiliyor.

Temmuz ayında da Roskomnadzor, Google’a 11 bin dolar para cezası kesmişti.

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