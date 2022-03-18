Rusya’dan Google’a YouTube uyarısı

Rusya’da internet hizmetlerini düzenleyen Roskomnadzor, platformdaki reklamların Rusya’nın iletişim sistemlerinin ve Belarus’un demiryolu ağlarının askıya alınması çağrısında bulunduğunu ve bu çağrıların yapılmasının ABD teknoloji devinin Rusya karşıtı konumunun bir kanıtı olduğunu savundu. Hangi hesapların bu reklamları yayınladığı konusuna değinilmedi.

Açıklamada, “YouTube yönetiminin eylemleri terör niteliklidir ve Rus vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmaktadır. Roskomnadzor kategorik olarak bu tür reklam kampanyalarına karşı çıkmakta ve Google’ın en kısa zamanda Rusya karşıtı görüntülü içerikleri yayınlamaya son vermesini talep etmektedir” denildi.

“YOUTUBE’A ERİŞİM YASAĞI GELEBİLİR”

Rus devletinin finanse ettiği medya organlarını bloke eden YouTube, Rusya’da iletişimi denetleyen kurumlar ve siyasetçilerin yoğun baskısı altında.

Yeni adıyla Meta eski adıyla Facebook platformunun Ukrayna’daki sosyal medya kullanıcılarının “Rus işgalcilere ölüm” gibi mesajlar paylaşmalarına izin vermesine tepki gösteren Moskova, bu hafta içinde Instagram’a erişimi yasaklamıştı.

Moskova, Rus medyasına kısıtlama getirdiği gerekçesiyle Facebook’a da erişim yasağı getirmişti.

RIA ve Sputnik gibi Rus basınında adı verilmeyen bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Moskova’nın bugün ya da önümüzdeki hafta başında YouTube’a erişimin yasaklanabileceği bildirildi.

RUSYA ALTERNATİF SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI KURUYOR

Eski Rusya Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev Cuma günü Meta ve YouTube’ın adını verdiği paylaşımında, yabancı sosyal medya şirketlerini sert şekilde eleştirdi ancak Rus piyasasına dönmeleri konusunda kapıyı açık bıraktı.

2008-2012 arasında Cumhurbaşkanlığı yapan ve şu anda da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Medvedev, Telegram platformunda paylaştığı mesajında, “İfade özgürlüğünün bekçileri sosyal medya kullanıcılarının Rus ordusuna ölüm çağrısında bulunmalarına izin veriyor. Dönmeleri için bağımsızlıklarını, Rusya’ya ve vatandaşlarına karşı iyi bir tavır içinde olduklarını kanıtlamaları gerekiyor” dedi.

Medvedev, Rusya’nın kendi sosyal medyasını geliştirmesi için gereken araçlara ve deneyime sahip olduğunu da belirtti, “Batılı şirketlerin bilgi akışını kontrol ettiği tek taraflı bir oyunun devam edemeyeceğini” yazdı.

Rusya’nın Facebook’a alternatif platformu VKontakte, Rusya’nın Ukrayna’ya asker gönderdiği 24 Şubat’tan bu yana rekor kırıyor. İnternet sitesi Rusya’nın Ukrayna’ya asker göndermesinin ardından iki hafta içinde 300 bin yeni kullanıcı kazandı.

Rus parlamentosu Duma’nın bilgi ve iletişim komisyonu üyelerinden Anton Gorelkin de, Ruslar’ı YouTube’dan görüntülü içerikleri onun Rusya’daki alternatifi olan RuTube’a taşımak için kullanabilecekleri servislere yönlendirdi.

Rus vekil Telegram’dan paylaştığı açıklamada, “Herkesi derhal YouTube’dan ayrılmaya çağırmıyorum. Ancak son olayların ışığında bütün yumurtalarınızı aynı sepette taşımama ilkesini takip etmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

Rus teknoloji girişimcileri de bu hafta yaptıkları açıklamada, Instagram’dan kalan boşluğun doldurulması için fotoğraf paylaşım uygulaması Rossgram’ın piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Gazprom Medya geçtiğimiz Kasım ayında video paylaşım platformu TikTok’a rakip olarak Yappy’yi piyasaya sürmüştü.

