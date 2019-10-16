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Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

Rusya, 8 Temmuz'da yasakladığı Gürcistan uçuşlarını kısmen serbest bıraktı

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), 8 Temmuz'dan bu yana yasak olan Gürcistan uçuşlarına kısmen izin verdi.

Rosaviatsiya'nın internet sitesinde yayımlanan talimata göre, Rus Sibir (S7) hava yoluna Gürcistan'ın en büyük ikinci şehri Kutaisi'ye uçuş için izin verildi.

S7'den yapılan açıklamada da söz konusu iznin, uçuşların hemen başlayacağı anlamına gelmediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi 8 Temmuz'da imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Rusya uçuş

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