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Rusya’dan hava savunma sistemlerini imha tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Rusya’nın gerçekleştirdiği balistik füze tatbikatına, hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatı eklendi.Rusya, "Gök Gürültüsü-2019" stratejik nükleer silah tatbikatını tamamladığı sırada, ülkenin güney bölgesinde bulunan Kuban’da hava savunma sistemlerine karşı tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya’dan hava savunma sistemlerini imha tatbikatı

Rusya’nın gerçekleştirdiği balistik füze tatbikatına, hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatı eklendi.
Rusya, "Gök Gürültüsü-2019" stratejik nükleer silah tatbikatını tamamladığı sırada, ülkenin güney bölgesinde bulunan Kuban’da hava savunma sistemlerine karşı tatbikat gerçekleştirdi. Başka ülkelerin hava savunma sistemlerine yakalanmadan imha edilmesi amacını taşıyan tatbikatta SU-25CM3 saldırı uçakları kullanıldı. S-24, S-13 ve S-8 güdümsüz füzelerinin kullanıldığı tatbikatta pilotlar alçak uçuş ve manevralar gerçekleştirerek hava savunma sistemleri tarafından vurulmadan, temsili hava savunma sistemlerinin kurulduğu noktalara atışlar gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın görüntülerini paylaşarak, çatışma alanında kara birliklerine hava desteği ve belirlenen koordinatlara göre her hava koşulunda gece gündüz hedeflerin yok edilmesi amacıyla üretilen SU-25CM3 bombardıman uçaklarının tatbikatı başarıyla tamamladığını ifade etti.
Rusya ve ABD’nin karşılıklı olarak Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin ardından Rusya balistik ve nükleer füzeler ile tatbikatlarını arttırırken, aynı zamanda hava savunma sistemlerinin imhasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

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