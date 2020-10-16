Rusya'dan Hazar Denizi'nde tatbikat

Tatbikata 6 savaş gemisi, 7 uçak ve yaklaşık 400 asker katılıyor.Rusya Savunma Bakanlığı Rus donanmasının Hazar Denizi’nde askeri tatbikata başladığını duyurdu. TASS’ın haberine göre Abşeron Yarımadası’nın kuzeyinde icra edilen tatbikata 6 savaş gemisi, 7 uçak ve yaklaşık 400 asker katılıyor.

Tatbikata katılan dört Rus savaş gemisi Kalibr seyir füzeleri taşıyor. Dağıstan ve Tataristan adlı hücumbotların, Ugliç ve Veliki Ustyug korvetlerinin tatbikat kapsamında atış talimi yapacağı ve çeşitli hedefleri top ve füze ile vuracağı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın "Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin ekonomik faaliyetlerine yönelik tehdit içermediği ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayıcı nitelikte olmadığını" açıkladı. Tatbikatın ana hedefleri arasında "denizdeki ekonomik faaliyetlerin korunması ve savunulması" ile "yasa dışı silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi" sayıldı.

Rus Interfax haber ajansının konuyla ilgili haberinde ise eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Viktor Kravçenko’nun sözlerine yer verildi. Kravçenko Rusya’nın Hazar Denizi’ndeki tatbikatla "bölgede stratejik çıkarları olduğunu göstermek istediği" yorumunu yaptı.