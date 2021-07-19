Rusya'dan Hipersonik Füze Denemesi

Rus Interfaks Haber Ajansı, Rusya’nın hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Habere göre deneme, Barents Denizi’nde yapıldı ve füze karadaki bir hedefi vurdu.

Denemeye ilişkin açıklama yapan Rus Amiral Gorshkov, Zirkon adı verilen hipersonik füzenin hedefi 350 km mesafeden vurduğunu söyledi.

Rusya Lideri Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayından yaptığı bir konuşmada, hipersonik füzelerin Rusya’nın yeni nesil savunma teknolojilerinin bir parçası olduğunu söylemişti. Putin bu füzelerle dünyadaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD’nin füze savunma sistemlerinin bu füzeler karşısında etkisiz kalacağını söylemişti.

