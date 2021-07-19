HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Hipersonik Füze Denemesi

Rusya'dan Hipersonik Füze Denemesi

19.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Interfaks Haber Ajansı, Rusya’nın hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Habere göre deneme, Barents Denizi’nde yapıldı ve füze karadaki bir hedefi vurdu

Rusya'dan Hipersonik Füze Denemesi

Rus Interfaks Haber Ajansı, Rusya’nın hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Habere göre deneme, Barents Denizi’nde yapıldı ve füze karadaki bir hedefi vurdu.

Denemeye ilişkin açıklama yapan Rus Amiral Gorshkov, Zirkon adı verilen hipersonik füzenin hedefi 350 km mesafeden vurduğunu söyledi.

Rusya Lideri Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayından yaptığı bir konuşmada, hipersonik füzelerin Rusya’nın yeni nesil savunma teknolojilerinin bir parçası olduğunu söylemişti. Putin bu füzelerle dünyadaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD’nin füze savunma sistemlerinin bu füzeler karşısında etkisiz kalacağını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
ABD’deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldıABD’deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.