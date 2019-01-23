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Rusya'dan İdlib açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumun derin endişe yarattığını söyledi.

Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zaharova, "İdlib etrafındaki durum ciddi endişe yaratıyor. Gerilimi azaltma bölgesindeki durum kötüye gidiyor. Ilımlı muhalefetin bölgeden çıkması nedeniyle bölge Heyet Tahrir Şam militanlarının kontrolüne giriyor." ifadelerini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

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