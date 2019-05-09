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Rusya'dan İdlib bilgilendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Lavrov'dan İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istediği öğrenildi   - Lavrov, bunun üzerine İdlib'de bu sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istediği öğrenildi .

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'dan, İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istedi. Bunun üzerine Lavrov, İdlib'de bu sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletti.

Son günlerde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği yoğun saldırılar bugün hız kesmişti.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki Astana sürecinde gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'de rejim ve destekçilerinin son haftalarda artan saldılarında binlerce kişi yerlerinden oldu.

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Çavuşoğlu İdlib Rusya saldırı Türkiye

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