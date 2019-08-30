Rusya’dan İdlib’de ateşkes kararı

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere İdlib’de tek taraflı ateşkes kararı alındığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde Rusya ordusu tarafından tek taraflı ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Resmi açıklamada, “Rusya’da durumun istikrara kavuşturulması ve taraflar arasında uzlaşı sağlanması amacıyla 31 Ağustos 2019 tarihinde sabah saat 06.00 itibariyle İdlib’in güney bölgelerinde tek taraflı olarak saldırı ve ateş açılmasının durdurulması kararı alınmıştır” denildi.



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