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Rusya'dan İdlib'de drone deposuna hava saldırısı

13.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

Rus savaş uçakları Heyet Tahrir Şam'ın drone ve diğer silahlarını sakladığı silah deposuna hava saldırısı düzenledi.

Saldırının Türkiye ile koordine bir biçimde yapıldığı açıklandı.Rusya'nın Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye ile koordine bir biçimde hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının bölgedeki militanlara ait bir silah deposunu vurduğu kaydedildi. RIA haber ajansının aktardığına göre, saldırı Heyet Tahrir Şam örgütüne karşı düzenlendi. Saldırıda örgütün drone ve diğer silahlarını bulundurduğu silah deposunun hedef alındığı belirtildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Heyet Tahrir Şam, bu silahları Suriye'nin batısında bulunan Hmeymim'deki Rus hava üssüne düzenlenecek bir saldırıda kullanmayı planlıyordu.

Eylül 2018'de Rusya ile Türkiye, Soçi kentinde imzaladıkları mutabakatla İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma, İdlib'e rejim güçleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti. Moskova ve Ankara, mutabakat kapsamında İdlib'deki faaliyetlerini koordine bir biçimde yöneteceklerini de taahhüt etmişlerdi.

14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi zirvesinde varılan mutabakat kapsamında da İdlib'de mart ayı başında ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri Rus güçleriyle birlikte ilk devriye faaliyetini gerçekleştirmişti.

AP,rtr/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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