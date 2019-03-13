Rusya’dan İdlib’e Hava Harekatı

Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib bölgesinde bir silah deposuna Türkiye’yle koordinasyon içinde saldırı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, saldırının Tahrir el Şam militanlarının insansız hava araçları ve diğer silahlarını hedef aldığı kaydedildi. Örgütün bu silahlarla Hmeimim’deki Rus hava üssüne saldırı planladığı belirtildi.

BM’den yardım çağrısı

Bu arada üst düzey yetkililer Suriye’deki krizin henüz bitmediğini belirtti ve geniş çaplı destek çağrısında bulundu. Bu çağrı Brüksel’de düzenlenmekte olan bağışçılar konferasında yapıldı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardım şefi Mark Lowcock, derhal kaynak desteği olmaması halinde su, gıda, sağlık hizmeti, kalacak yer gibi hayati unsurların bölgeye ulaşmasında aksaklıklar yaşanacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Suriyeliler’in yardım ihtiyacı için 3,3 milyar dolar, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelere destek olmak içinse 5,5 milyar dolar talep ediyor.

Brüksel’de Perşembe günü başlayacak konferansa 55 ülkeyle 80 delegasyonun katılması bekleniyor.

Dokuz yılına giren krizde yaklaşık 12 milyon Suriyeli yardıma ihtiyaç duyuyor.

