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Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı : 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Rus savaş uçaklarının İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü.Rus savaş uçakları İdlib’deki Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçaklarının İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü.
Rus savaş uçakları İdlib’deki Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri olay yerine gelerek enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Esad rejiminin gece geç saatlerde Hama’ya bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivili hayatını kaybetmişti.
Esad rejimi dün gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’de bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek yeniden saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

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