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Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

İDLİB KENT MERKEZİ SAKİN Bugün sabah saatlerinden itibaren çevresi Rusya ve rejim hava saldırısı altında olan İdlib kent merkezinde hayat normal akışında devam ediyor.

Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (3)

İDLİB KENT MERKEZİ SAKİN
Bugün sabah saatlerinden itibaren çevresi Rusya ve rejim hava saldırısı altında olan İdlib kent merkezinde hayat normal akışında devam ediyor. Hava saldırılarının aksine İdlib kent merkezinde herhangi bir endişe yaşanmadığı ve ilçe merkezi ile çarşılarında yoğunluk olduğu gözlendi.
Kentin güneybatısında yer alan Cisir Şugur ilçe merkezi ile Eneb, Canudiye, Sermaniye, Mişek, Mihambel, Katron Çiftliği, Hacı Hamut Çiftliği, Sararif, Cedraya, Beşlamun, Firike, Sahan, Keferdin, Lej, Besnekol, Gani, Zeyzun, Maruç ve Cebel Zaviye bölgelerinde akşam saatlerine kadar Rus ve rejim uçakları tarafından düzenlenen 25'i aşkın hava saldırısında 5'i çocuk 17 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yerel kaynaklar, hava saldırıların yapıldığı bölgelerde yaşayanların ise hala tedirgin olduğunu ifade etti.

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Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (3)Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (3)Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (3)Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı, sınırda önlemler artırıldı (3)

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