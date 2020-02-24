'Rusya'dan İdlib'in Güneyinde Hava Saldırısı'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Suriye rejim güçlerine destek veren Rusya’nın hava saldırıları Pazartesi günü İdlib’in güneyinde beş sivilin ölümüne neden oldu. Suriye rejimi son bir buçuk aydır muhaliflerin son kalesi İdlib’i kontrol altına almak için operasyon yürütüyor. Gözlemevi saldırıyı Rusya’nın yaptığı izlenimine uçuşun rotası, kullanılan cephanelik ve uçak tipinin incelenmesi sonucu vardıklarını bildirdi. Gözlemevi’ne göre rejim güçleri son 24 saatte İdlib’deki ilerlemesini hızlandırdı. Anadolu Ajansı (AA) da muhaiflere ait gözlemevine dayandırdığı haberinde Rus uçaklarının İdlib’in güneyindeki Kefrenbil, Ken Safra, İhsem beldeleri, Sufuhun, Hazarin, Kefer Nübbül, Kefer Uveyd, İnnib, Bsenkul, Cuzef, Has, Bara, Marhurme, Deyr Sümbül, Binin köyleri ile Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesinde, Kefer Nuran ve Cine köylerini vurduklarını kaydetti. Gözlemevi’ne göre rejim güçleri hükümet kontrolundaki Lazkiye ile Halep’i bağlayan M4 otoyolunun güneyinde birçok köy ve kasabayı ele geçirdi.

Şam rejimi geçtiğimiz haftalarda başkenti Halep’e bağlayan bir diğer önemli ticaret yolu olan M5’i kontrol altına almıştı. Lavrov: ‘Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya gelecek’ Şam rejiminin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki gözlem noktalarından bazılarını kuşatması ve buralara düzenlenen saldırılarda 16 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Türk ve Rus heyetler Ankara ve Moskova’da bir araya gelmişti ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmamıştı. TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’den temsilcilerin, Suriye’nin İdlib bölgesinde tansiyonu düşürmenin ve çatışmaları azaltmanın yollarını görüşmek için bir araya gelmeye hazırlandıklarını kaydetti. Lavrov, çatışmadan arındırılmış bölgede teröristlerin barınamayacağını garanti altına alacak bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin bir diğer turunun yapılacağını kaydetti. Rusya, bölgedeki çatışmalardan Türkiye’nin muhaliflere verdiği desteği sorumlu tutarken Türkiye Rusya’nın Soçi mutabakatıyla üzerinde uzlaşılan ateşkesin ihlal edilmesinde payı olduğunu söylüyor.