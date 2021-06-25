Rusya’dan İngiltere ve ABD’ye Suçlama

Rusya, İngiltere ve ABD’yi Karadeniz’de çatışma çıkartmaya çalışmakla suçladı ve sınırlarını askeri güç kullanmak da dahil tüm imkanlarıyla koruyacağını yineledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın İngiltere’ye yaptığı, Kırım açıklarında provokatif eylemlerde bulunması halinde Karadeniz’deki İngiliz donanma gemilerini bombalayacağı uyarısının ardından, açıklamalarda bulundu.

Rus haber ajansı RIA’ya göre Ryabkov, Washington ve Londra’nın Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmeyerek bölgede karışıklık yaratmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Ryabkov, ‘‘Washington ve Londra gerçekleri reddediyor, çatışmayı provoke etmeye çalışıyorlar. Buralar Rus karasuları ve bizim sınırımız. Sınırımızı askeri güç de dahil gerekli tüm araçlarla korumaya hazırız’’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi’ni resmi diplomatik uyarı için çağırmıştı.

Rusya 2014 yılında ilhak ettiği bölgeyi kendi toprağı kabul ediyor. Uluslararası alandaysa Kırım, Ukrayna’ya ait olarak tanınıyor.

Rusya Çarşamba günü yaptığı açıklamada İngiliz donanma gemisine uyarı ateşi açtığını ve yakınına bomba attığını öne sürmüştü.

İngiltere ise açılan ateşin önceden ilan edilen bir Rus "topçu tatbikatı" olduğunı ve bomba atılmadığını bildirmişti. Ancak Londra, HMS Defender destroyerinin Ukrayna'ya ait olarak tanımladığı sulardan geçtiğini doğrulamıştı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki İngiliz Büyükelçiliği Twitter’dan Cuma günü yaptığı açıklamada geminin Karadeniz’in doğu kıyısındaki Batum limanına varmak üzere olduğunu bildirdi.

Rusya Doğu Akdeniz’de tatbikata başlıyor

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de donanma ve hava kuvvetleri ile ortak tatbikata başlayacağını açıkladı. Moskova’nin Akdeniz kıyısındaki Suriye’nin Tartus limanında üssü bulunuyor. Lazkiye'nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü’nün işletmesi de Rusya’da.

Rusya'nın gücünü Akdeniz'e yansıtmak için kullandığı Karadeniz, yüzyıllardır Rusya ile Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD gibi rakipleri arasında bir gerilim bölgesi.

2014 yılında Ukrayna toprağı olan Kırım’ı ilhak eden Rusya yarımadanın kıyıları etrafındaki alanları Rus suları kabul ediyor. Batılı ülkeler, yarımadayı Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyor ve Rusya'nın çevresindeki denizler üzerindeki iddiasını reddediyor.

Rusya, üç NATO üyesi Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın Karadeniz’de kıyısı olmasına rağmen, Kırım yakınlarını ziyaret eden NATO savaş gemilerinden, istikrarı bozdukları gerekçesiyle uzun süredir rahatsız.

Moskova geçen Nisan ayında Kırım açıklarında daha geniş bir bölgeyi yabancı donanma gemilerine Kasım ayına kadar kapatmıştı. Bu hamle, Ukrayna ve Batı'dan şiddetli tepki gördü.

