HABER

Rusya’dan İngiltere’ye: "Davranışımızı değiştirmeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın İngiltere’ye karşı davranışlarını değiştirmeyeceğini söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerinin bozulmasından İngiltere’nin kendisinin suçlu olduğunu, İngiltere’nin uluslararası sahnede davranışını değiştirmek için Moskova’nın yaptığı çağrıyı reddettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın İngiltere’ye karşı davranışlarını değiştirmeyeceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerinin bozulmasından İngiltere’nin kendisinin suçlu olduğunu, İngiltere’nin uluslararası sahnede davranışını değiştirmek için Moskova’nın yaptığı çağrıyı reddettiğini bildirdi. Peskov, "Hayır, davranışımızı değiştirmeyiz, çünkü Rusya’nın istediği, birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak karşılıklı faydalı ilişkiler kurmaktır" dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May’ın sözcüsü dün yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Rusya eğer davranışın değiştirdiği takdirde iyi bir ilişkileri olacağını söylemişti.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin”Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu, ‘benim PKK’nın desteğine ihtiyacım yok’ desin”
TBMM Dilekçe Komisyonu'na 8 bin başvuruTBMM Dilekçe Komisyonu'na 8 bin başvuru

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Yer: Adana! Dehşetin izi

Yer: Adana! Dehşetin izi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Kazım Arslan için başsağlığı mesajı

Binali Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

Bakan Koca’dan, CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Bakan’dan CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Son dakika! CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.