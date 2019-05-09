Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere, İran’la ekonomik ilişkileri kısıtlamamaları çağrısında bulunarak, "İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin ve Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin geliştirilmesine destek vermeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin bir kısmını durdurma kararının Rusya tarafından "anlayışla" karşılandığı belirtildi.

ABD’nin nükleer anlaşma çerçevesinde İran’a yönelik attığı adımların eleştirildiği açıklamada, "ABD, geçen yıl anlaşmadan çekilerek Birleşmiş Milletler kararını çiğnemekle kalmamış, İran’a yönelik tek taraflı kısıtlamalar uygulamış ve diğer ülkelere de siyasi baskı yaparak İran’la normal ekonomik ilişki kurmalarını önlemeye çalışmıştır. Bu adımları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tahran’ın, anlaşma çerçevesinde kendisine sağlanan ekonomik getirilerden faydalanamadığına işaret edilen açıklamada, "Anlaşmaya taraf tüm ülkelere yükümlülüklerini yerine getirmeye ve İran’ı da anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerinden daha fazla uzaklaşmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.