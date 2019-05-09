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Rusya'dan "İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı devletlere, İran'la ticarete devam etmeleri çağrısı yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere, İran’la ekonomik ilişkileri kısıtlamamaları çağrısında bulunarak, "İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin ve Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin geliştirilmesine destek vermeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin bir kısmını durdurma kararının Rusya tarafından "anlayışla" karşılandığı belirtildi.

ABD’nin nükleer anlaşma çerçevesinde İran’a yönelik attığı adımların eleştirildiği açıklamada, "ABD, geçen yıl anlaşmadan çekilerek Birleşmiş Milletler kararını çiğnemekle kalmamış, İran’a yönelik tek taraflı kısıtlamalar uygulamış ve diğer ülkelere de siyasi baskı yaparak İran’la normal ekonomik ilişki kurmalarını önlemeye çalışmıştır. Bu adımları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tahran’ın, anlaşma çerçevesinde kendisine sağlanan ekonomik getirilerden faydalanamadığına işaret edilen açıklamada, "Anlaşmaya taraf tüm ülkelere yükümlülüklerini yerine getirmeye ve İran’ı da anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerinden daha fazla uzaklaşmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İran ile ekonomik ilişkilerin durdurulmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yabancı ülkeler, enerji ticareti dahil olmak üzere İran’la ekonomik ilişkileri kısıtlamamalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının kurduğu Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) sisteminin önemine işaret edilerek, "INSTEX’in hızlıca hayata geçirilmesi gerekmektedir. Rusya dahil, İran ile ticari ilişkilerde bulunan tüm ülkeler bu sistemin avantajlarından faydalanabilecektir." denildi.

Moskova ile Tahran arasında, İran’daki bazı nükleer tesislere yönelik iş birliğinin de devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin ve Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin geliştirilmesine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa enerji İRAN nükleer petrol Rusya

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