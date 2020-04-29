Rusya’dan İran’a nükleer yakıt

Rusya, İran'a nükleer yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, İran'ın ilk nükleer santrali olan Buşehr'de kullanılmak üzere nükleer yakıt sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

"Bu, nükleer santraldaki reaktörün çalışmaya devam etmesi için gerekliydi” denilen açıklamada, Rusya'nın İran ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine de "büyük önem atfettiği” vurgulandı. Yapılan sevkiyatın miktarı ise açıklanmadı.

İran, atom bombası üretme niyete olmadığını, nükleer faaliyetlerini enerji üretmek amacıyla sürdürmek istediğini savunuyor, ilk nükleer santralinin bulunduğu Buşehr'de ikinci reaktör inşaa etme faaliyetlerini sürdürüyor.

Washington- Tahran hattında gerilim sürüyor

2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi Washington-Tahran hattında gerilimi tırmandırmış, ABD Yönetimi İran'a yönelik ağır yaptırımlarını yeniden devreye koymuştu.

Nükleer anlaşmaya taraf olan diğer BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile Almanya ise anlaşmanın korunmasından yana tavır alarak, İran'dan anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesini talep etmişti. Ancak İran, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara dikkat çekerek, kendisine anlaşma kapsamında verilen taahhütlerin tutulmadığını öne sürüyor.