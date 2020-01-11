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  4. Rusya’dan İran’ın füzeyle düşürdüğü Ukrayna uçağına yönelik açıklama

Rusya’dan İran’ın füzeyle düşürdüğü Ukrayna uçağına yönelik açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipindeki yolcu uçağının İran tarafından füzeyle düşürülmesinin ardından Rusya’dan yapılan açıklamada, "Bu hata İran askeri tarafından yapılmış bir hata, İran hükümeti tarafından değil" denildi.Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin tarafından yapılan açıklamada, "Bu kazaya sebebiyet veren Amerika Birleşik Devletleri’nin ve İran’ın hareketlerini kınamak gerekiyor.

Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipindeki yolcu uçağının İran tarafından füzeyle düşürülmesinin ardından Rusya’dan yapılan açıklamada, "Bu hata İran askeri tarafından yapılmış bir hata, İran hükümeti tarafından değil" denildi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin tarafından yapılan açıklamada, "Bu kazaya sebebiyet veren Amerika Birleşik Devletleri’nin ve İran’ın hareketlerini kınamak gerekiyor. Amerika’nın provoke eylemleri de burada rol aldı. Bu hata İran askeri tarafından yapılmış bir hata, İran hükümeti tarafından değil. Biz hiçbir şekilde bu yolcu uçağını düşüren eylemleri desteklemiyoruz" şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtilmiş, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de tüm sorumluluğu üstüne aldığına dair açıklama yapmıştı.

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