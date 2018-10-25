Rusya'dan İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarına şartlı onay iddiası

KUDÜS (AA) - Rusya'nın İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı düzenlemek istemesi durumunda bombardımandan önce Rus yetkilileri uyarmasını istediği iddia edildi. Rusya'nın bu talebinin hem İran güçlerine zaman kazandıracağı hem de İsrail uçaklarını tehlikeye sokacağı ileri sürüldü.

İsrail'in "Hadashot" televizyonunun haberine göre, Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları için yeni şartlar ortaya koymayı ve Moskova ile Tel Aviv arasındaki askeri koordinasyon sistemini yeniden gözden geçirmeyi değerlendiriyor.

Rusya'nın İsrail'den "Suriye'ye yapacağı saldırı öncesi Moskova'nın uyarılmasını istediği" ileri sürülen haberde, Rus yetkililerin "önceden uyarı" için ne kadar bir süre talep ettiğine ise değinilmedi.

Haberde ayrıca Rusya'nın bu talebinin İsrail'in Suriye'deki hareket kabiliyetini sınırlayabileceği, İsrail savaş uçaklarını tehlikeye atabileceği ve Suriye'deki İran güçlerine zaman kazandırabileceği yorumu yapıldı.

Hadashot'a konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli diplomat, Rusya'nın talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Tel Aviv yönetiminin buna razı olmaması gerektiğini söyledi.