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Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO tepkisi

16.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olma girişimlerini bir kez daha sert şekilde eleştirdi.

Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO tepkisi

Dışişleri Bakan Yardımcısı, iki ülkeyi ciddi bir hata yapmakla suçladı. Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma girişimlerini bir kez daha sert bir şekilde eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu, geniş kapsamlı sonuçları olan bir başka ciddi hatadır" ifadesini kullandı. Rus bakan yardımcısı yaptığı açıklamada, Rusya'nın tepkisinin, iki ülkenin NATO'ya katılımının pratik sonuçlarına bağlı olacağını belirterek, "Bu kararların İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirmeyeceği bizim için açık" diye konuştu.

Pazartesi günü iki İskandinav ülkesi parlamentosunda NATO'ya katılma planları gündeme alınacak. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un liderliğindeki sosyal demokrat parti, Pazar günü üyelik başvurusunda bulunma yönünde görüş bildirmişti. Başbakan, resmi bir başvurudan önce parlamentonun onayının alınacağını duyurdu.

Finlandiya'nın üyelik başvurusu ise Pazar günü resmen kabul edildi. Ancak Parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor. Beklenti oylamanın üyelikten yana olacağı yönünde.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna tepki olarak NATO'ya katılma niyetlerini beyan etmişti. NATO'ya şimdiye kadar mesafeli duran iki ülkenin bu kararı hem iki ülke hem de ittifak için tarihi öneme sahip.

Ancak iki ülkenin katılımı, NATO üyesi 30 ülkenin tamamının onaylaması halinde gerçekleşebilecek.

AFP/TY,ET

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NATO Finlandiya İsveç Rusya
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