Rusya’dan Karabağ açıklaması: Türkiye’nin tutumuna katılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununda savunduğu pozisyonu paylaşmadıklarını açıkladı. Lavrov bölgede askeri çözümün kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Rus yerel radyo kanallarına bir mülakat veren Lavrov "Türkiye'nin dile getirdiği ve (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in de birçok kez ifade ettiği pozisyona katılmıyoruz" dedi. Lavrov "Çatışmaya askeri bir çözümü caiz gören bir açıklama ile mutabık olmadığımız bir sır değil" diye konuştu.

Lavrov Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak temas hattı boyunca Rus askeri gözlemcilerin konuşlandırılmasının doğru olacağını ancak bunun tarafların vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

Şoygu'dan taraflara ateşkese uyma çağrısı

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile Lavrov'un Cuma günü yaptığı görüşme sonrasında Dağlık Karabağ'da esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkese varılmıştı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgeden çatışmaların sürdüğüne dair haberler geliyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi bozmak ve sivillere saldırıda bulunmakla suçluyor.