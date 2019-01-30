Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına karışan herkesin cezalandırılmasını umut ettiklerini açıkladı.
Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un uğradığı suikast sonrasında 28 sanığın yargılandığı davayla ilgili Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, duruşmaları takip ettiklerini belirterek, “Davayı yakından takip etmeye devam ediyoruz ve bu suça karışan herkesin adalete uygun bir biçimde yargılanmasını umut ediyoruz” dedi.
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