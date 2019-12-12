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Rusya'dan karşı hamle: İki Alman diplomat ülkeyi terketmek zorunda

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 17:56 | Son Güncelleme

Almanya'nın iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından Rusya da Moskova'da görev yapan iki Alman diplomattan ülkeyi terketmesini istedi.

Rusya'dan karşı hamle: İki Alman diplomat ülkeyi terketmek zorunda

Rusya ile Almanya arasında Berlin’de Gürcistan vatandaşı Tornike K.’nın öldürülmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Rusya Berlin'in Almanya'da görev yapan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki olarak Rusya'da görev yapan iki Alman diplomatı ülkeden göndermeye hazırlanıyor. Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki Alman diplomatın yedi gün içinde Rusya’yı terketmek zorunda olduğu belirtildi. Bu açıklama öncesinde Moskova'daki Alman Büyükelçi Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki Alman diplomata yönelik kararın, Almanya’nın tavrına verilen "kaçınılmaz standart tepki" olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri Bakanlığı’nın iki Alman diplomatın ülkeyi terketmesini kararını, "büyük üzüntüyle karşıladığını" açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında, "Bu yanlış bir mesaj verilmesi anlamına geliyor ve sebepsiz" ifadesini kullandı.

Berlin'deki cinayet aydınlatılamadı

Almanya, Berlin'de bir Gürcistan vatandaşına yönelik cinayetin aydınlatılması için "üst düzeyden ve ısrarlı bir biçimde defalarca yapılan çağrıya rağmen, yeterince çaba göstermedikleri" için iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Gürcistan vatandaşı maktul Tornike K. geçen Ağustos ayında kent merkezindeki bir park alanında, bisikletli bir saldırganın açtığı ateşle başından ve gövdesinden vurularak öldürülmüştü. Olaydan kısa süre sonra silahı Spree nehrine atarken yakalanan Rusya vatandaşı zanlı hala tutuklu bulunuyor. Tornike K.'nın Çeçenistan Savaşı sırasında Rusya karşıtı ayrılıkçı güçlerin safında savaştığı ve daha sonra pek çok militan gibi yurt dışına kaçtığı, 2016 yılından bu yana da Almanya'da yaşadığı biliniyor.

Almanya’da Federal Başsavcılık Tornike K.’nın Rusya Federasyonu ya da Çeçenistan Cumhuriyeti tarafından verilen bir talimat sonucu öldürüldüğünden yola çıkıyor.

Reuters, dpa / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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