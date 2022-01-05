Rusya’dan Kazakistan Uyarısı

Kazakistan’da akaryakıt zammına karşı protestolarla başlayan siyasi çalkantı sonrasında Rusya’dan tüm dünyaya mesaj geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kazakistan’da sorunların dışarıdan müdahale olmadan çözülmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Rus devlet haber kuruluşu RIA’da yayınlanan habere göre, Peskov Kazakistan’da devam eden protestolara müdahale için Kazakistan liderlerinin Rusya hükümetinden destek talep etmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada da, Rus hükümetinin komşu ülke Kazakistan’daki durumu yakından takip ettiği ve “en kısa sürede normalleşme” kaydedilmesinin umut edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Tüm sorunların, sokak isyanları ve hak ihlalleriyle değil, anayasal ve hukuksal çerçevede, diyalogla, barışçı bir şekilde çözülmesini savunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni yıla girilmesiyle beraber ülkede akaryakıt ve LPG fiyatlarında yürürlüğe koyulan zamlara karşı başkent dahil çeşitli kentlerde düzenlenen kitlesel protestolar hükümetin istifasıyla sonuçlandı.

Hükümetin istifasını kabul eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmaların yurtiçi ve yurtdışından gelen provokasyonların sonucu olduğunu ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Tokayev’in “protestocuların meşru talepleri dahil tüm mevcut sorunları çözme ve istikrarı yeniden sağlama” çabasında olduğu mesajı verildi.

Rusya, diğer eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle olduğu gibi Kazakistan ile de ilişkilerini bölgesel politikaları çerçevesinde koruma çabasında.

