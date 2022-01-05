HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’dan Kazakistan Uyarısı

Rusya’dan Kazakistan Uyarısı

05.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kazakistan’da sorunların dışarıdan müdahale olmadan çözülmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı

Kazakistan’da akaryakıt zammına karşı protestolarla başlayan siyasi çalkantı sonrasında Rusya’dan tüm dünyaya mesaj geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kazakistan’da sorunların dışarıdan müdahale olmadan çözülmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Rus devlet haber kuruluşu RIA’da yayınlanan habere göre, Peskov Kazakistan’da devam eden protestolara müdahale için Kazakistan liderlerinin Rusya hükümetinden destek talep etmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada da, Rus hükümetinin komşu ülke Kazakistan’daki durumu yakından takip ettiği ve “en kısa sürede normalleşme” kaydedilmesinin umut edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Tüm sorunların, sokak isyanları ve hak ihlalleriyle değil, anayasal ve hukuksal çerçevede, diyalogla, barışçı bir şekilde çözülmesini savunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni yıla girilmesiyle beraber ülkede akaryakıt ve LPG fiyatlarında yürürlüğe koyulan zamlara karşı başkent dahil çeşitli kentlerde düzenlenen kitlesel protestolar hükümetin istifasıyla sonuçlandı.

Hükümetin istifasını kabul eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmaların yurtiçi ve yurtdışından gelen provokasyonların sonucu olduğunu ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Tokayev’in “protestocuların meşru talepleri dahil tüm mevcut sorunları çözme ve istikrarı yeniden sağlama” çabasında olduğu mesajı verildi.

Rusya, diğer eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle olduğu gibi Kazakistan ile de ilişkilerini bölgesel politikaları çerçevesinde koruma çabasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
ABD'yi sarsan facia: 7'si çocuk 13 ölüABD'yi sarsan facia: 7'si çocuk 13 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

Araç stoklayan bayilere idari para cezası

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Genç hemşire, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Genç hemşire, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

Küçük kız anlatınca taciz ve cinsel saldırı ortaya çıktı!

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

"Aday olurum" diyen Tanju Özcan'a Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.