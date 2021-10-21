Rusya'dan Kıbrıs açıklaması: Federasyondan yanayız

Lavrov, Kıbrıs'ta çözümün federasyondan geçtiğini söyledi.Moskova'da Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz anlaşmazlığında BM Deniz Hukuku Sözleşmesiyle uyumlu, uluslararası hukuk temelinde bir çözümden yana olduklarını söyledi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Rum mevkidaşıyla Kıbrıs sorununun çözümü konusunu da kapsamlı olarak ele aldıklarını belirtti. Kıbrıs sorununun "mevcut hukuki çerçeve içinde adil, uygulanabilir ve kapsamlı çözümünden" yana olduklarını ifade eden Lavrov, Ada'daki iki toplum arasında müzakerelerin Kıbrıslı Rum ve Türkler arasında güven ortamının yeniden oluşmasını sağlayabileceğini, ancak müzakere sürecinin yakın bir süre içinde yeniden başlaması şansını görmediklerini kaydetti.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardıklarına göre Lavrov, "Gazimağusa kentindeki kapalı Maraş bölgesiyle ilgili atılan tek taraflı adımları yıkıcı ve kabul edilemez buluyoruz" dedi.

KKTC için "yasa dışı devletçik" tanımlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova geçen hafta bir basın toplantısında, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC), Türkiye'nin de Kırım'ı tanıyacağına dair Ankara ile mutabakata varıldığı söylentileriyle ilgili "yalan haber" ifadesini kullanmış, Rusya'nın Ada'da "tek hukuki statü ve egemenliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu savunduğunu" belirtmişti.

Zaharova, KKTC'yi kastederek "Son dönemde Kıbrıs'ın kuzeyindeki yasa dışı devletçiğe uluslararası tanıma sağlanması yönünde faaliyetlerin arttığını gözlemliyoruz. Ada'daki iki toplum arasında tansiyonu yükseltebilecek ve Ada'daki dengeleri bozabilecek adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyoruz" demişti.

Kıbrıs'ta taraflar, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla on yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu bir şekilde federasyon hedefli görüşmeler yürütmüş, ancak 2017'deki son müzakere sürecinden de sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Türkiye ve sadece Türkiye'nin tanıdığı KKTC, artık federasyonu müzakere etmeyeceklerini bildirerek iki devletli çözüm önerisini getirmişti.

DW / BK,ET

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