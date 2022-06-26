Rusya’dan Kiev’e Saldırı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırıda 4 kişinin yaralandığını ve 7 yaşında bir kız çocuğunun enkazdan kurtarıldığını belirtti.

Klitschko, olayın NATO zirvesi öncesi sembolik bir saldırı olmuş olabileceğini de kaydetti.

Kiev ve çevresine 14 füze saldırısının düzenlendiği belirtiliyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriv Ignat, füzelerin Hazar Denizi’nde uçan uçaklardan fırlatıldığını açıkladı.

Kiev’de bu olayın ardından iki patlama daha gerçekleşti.

Başkan Joe Biden’a Almanya’da katıldığı G7 zirvesi sırasında Kiev’e yönelik saldırı da soruldu. Biden, saldırıyı ‘barbarlık’ olarak niteledi.

Bu arada Rus güçleri Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde henüz ele geçiremediği son önemli yerinde kontrolü sağlamak için saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.

Luhansk bölgesi valisi Serhiy Haidai, Rus güçlerin Lysychansk kentine yoğun şekilde hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rus güçler Luhansk’taki Severodonetsk’i ele geçirmişti.

Bölge valisi Haidai, Lysychansk’taki yıkım nedeniyle kentin nerdeyse tanınmaz halde olduğunu da kaydetti.

Rusya’nın Cumartesi günü ele geçirdiği Severodonetsk’te de yıkımın büyük olduğu belirtiliyor.

