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"Rusya'dan Kimseye Yönelen Bir Tehdit Yok"

12.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova yönetimi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bir askeri saldırı hazırlığında olduğu iddilarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını söyledi

Moskova yönetimi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bir askeri saldırı hazırlığında olduğu iddilarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Peskov son günlerde ABD medyasında yer alan ve Rusya’nın Ukrayna’ya bir saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Peskov açıklamasında “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi kendi topraklarımız içerisinde silahlı kuvvetlerimizin hakeretleri kimseyi kaygılandırmamalı” dedi.

Peskov medya yer alan bu tarz haberlerin Rusya ve batılı ülkeler arasında tansiyonu yükselttiğine dikkat çekti. Rus Sözcü aksine tansiyonu arttıracak davranışları Rusya’nın değil batılı ülkelerin yaptığını iddia etti ve özellikle Karadeniz üzerindeki NATO askeri uçakları ve casus uçaklarının uçuşlarını örnek gösterdi.

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