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Rusya'dan Kırım'a S-400 takviyesi

28.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanırken, Rusya Kırım'da S-400'leri arttırıyor.

Rusya'dan Kırım'a S-400 takviyesi

ABD Başkanı Trump da Putin ile görüşmesini iptal edebileceğini söyledi.Rusya ve Ukrayna donanmasına ait gemilerin Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmesinin ardından başlayan gerginlik tırmanıyor. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na askeri yığınak yapmaya devam ettiği ve S-400 hava savunma sistemlerini arttırmayı planladığı bildirildi.

Rus haber ajansları Rus güney askeri bölgesi sözcüsü Vadim Astafyev'in S-400'lerin Kırım'a yakında teslim edileceğini ve yıl sonuna kadar kullanıma hazır olacaklarını söylediğine yer verdi. Kırım'da halihazırda 400 kilometre menzilli üç tabur hava savunma sisteminin konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

Ukrayna'da, Rusya'nın üç Ukrayna gemisine personeli ile birlikte el koymasından sonra, Rusya'nın işgal edebileceği endişesi üzerine 30 gün sürecek sıkıyönetim ilan edilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya karşısında "topyekün savaş" tehdidi altında olduğunu söylemişti.

Trump-Putin görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile Arjantin'deki G20 zirvesi sırasında yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söyledi.

Rus tarafından konuya yönelik hemen bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Kremlin'in Trump'ın açıklamalarından haberdar olduğunu ancak görüşmenin onaylandığını ve görüşme için hazırlanıldığını söyledi.

AP,AFP,reuters/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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