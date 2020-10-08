Rusya’dan Kritik Kırgızistan Mesajı

Kırgızistan’daki siyasi çalkantı devam ederken, Rusya, hükümetin tamamen dağılması durumunda Rusya’nın alması gereken sorumluluklar olduğunu açıkladı. Pazar günü yapılan meclis seçimlerinde oyların çalındığı iddialarının ardından girişilen darbe sonrasında iktidar boşluğu doldurulabilmiş değil. Rusya’nın da hava üssünün bulunduğu ülkede muhalif partiler seçimi kazandığını iddia ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kırgızistan’daki durumun tam bir kaos olduğunu söyledi ve iki ülke arasında var olan güvenlik anlaşmasına göre Kırgızistan’da hükümetin tamamen dağılması durumunda Rusya’nın alması gereken sorumluluklar olduğunu hatırlattı. Peskov, Rusya’nın atmayı planladığı adımlar konusunda bilgi vermedi, ancak Rus istihbarat dairesi FSB’nin başkanı Aleksander Bortnikov’un Kırgızistan’da güvenlik güçlerinin fiili başkanı olan Ömürbek Suvanaliyev ile konuştuğunu söyledi. Salı günü protestocular hükümet binalarını tahrip etti. Farklı gruplar iktidarı ele geçirdiklerini iddia etti.

Meclis iktidar boşluğunu doldurmak amacıyla gece düzenlediği olağanüstü bir oturumda toplantı yeter sayısını sağlamakta başarısız oldu. Güvenlik Konseyi’nin eski başkanı olan Suvanaliyev, hükümet darbeyle iktidardan uzaklaştırılınca devreye girmişti. Başkanlık ettiği komisyon Perşembe günü yayınladığı açıklamada Kırgızistan güvenlik güçlerinin hiçbir partinin aracı olarak kullanılamayacağını belirtti ve tüm siyasi güçlerden uzlaşarak hukuk düzenini yeniden sağlamalarını istedi. Ancak muhalif gruplar bu çağrılara uyduklarını gösteren bir adım atmadı ve sokaklardaki gösteriler devam etti. Suvanaliyev, Rus Interfax haber ajansına Kırgızistan’ın sınır kontrollarının sıkılaştırıldığı ve ülkeyi terk etmesi yasak olan kişilerin listesinin sınır muhafızlarına iletildiğini kaydetti. Bunlar arasında istifa eden yetkililer de var. Suvanaliyev, Hür Avrupa Radyosu’na yaptığı açıklamada böylece bu kişilerin de hesap verme sorumluluğundan kaçamayacaklarını belirtti. Böylece Kırgızistan bu yıl istikrarsızlık yaşayan eski Sovyet Cumhuriyetlerinden üçüncüsü oldu.

Geçtiğimiz aylarda Belarus’ta da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçim sonuçlarına itiraz eden ve seçimde hile yapıldığını iddia eden muhalifler sokaklara çıkmıştı. Azerbaycan’daki Dağlık-Karabağ bölgesinde de Ermeni ve Azeriler arasında çatışmalar yaşanıyor. 2014 yılında da Ukrayna’nın Kırım bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçılar ve Kiev arasında yaşanan çatışmaların ardından Rusya Kırım’ı ilhak etmişti. Kırgızistan’da üç ayrı muhalif grup da başbakanlık koltuğu için geçici adaylarını önerdi. Kırgızistan haber ajansı Akipress’e göre bu adaylardan birinin onaylanması için gelecek aylarda oylama yapılması gerekecek. Sadir Zhaparov ve Tilek Toktogaziyev başbakan adayı olma isteklerini daha önce açıklamıştı. Daha önce hükümette görev alan Ömürbek Babanov’un da üçüncü aday olarak öne çıktığı belirtildi. Ancak meclisin an itibariyle iki gruba ayrılmış olması yapılan toplantılarda karar almak için gerekli çoğunluğun sağlanmasına engel oluyor. Son olarak meclis üyelerinden Elvira Surabaldieva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un azledilmesi için gerekli kararnamenin çıkartılamadığını bildirdi.