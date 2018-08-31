Rusya'dan Kuzey Kore raporuna engelleme

Gerekçe olarak raporun içeriğindeki bazı ifadelerdeki anlaşmazlıklar gösterildi.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan BM yaptırımlarının delindiğine dair bulguların olduğu bir BM Güvenlik Konseyi (BMGK) raporunun planlanan tarihte yayınlanmasını engelledi. Rapor, üzerinde istişareler gerçekleştirildikten sonra daha ileriki bir tarihte yayınlanabilir.

Basın mensuplarına konuşan Nebenzia, "içeriğindeki kimi unsurlardaki anlaşmazlıklar" dolayısıyla raporu beklettiklerini açıkladı. Nebenzia anlaşmazlık yaratan unsurların ne olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı. Ancak toplantıda bulunan ve isimlerinin saklı kalmasıyla Associated Press (AP) haber ajansına konuşan diplomatlar, Moskova'nın çekincelerinin, raporda Rus gemilerinin denizde yasa dışı bir şekilde Kuzey Kore gemilerine mal indirdikleri ifadesinin yer almasından kaynaklandığını belirtti.

Nebenzia, Rusya'nın BMGK'dan ayrıca bu tip raporların sık sık Kuzey Kore basınına sızdırılması ile ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini söyledi. AP ve diğer haber kuruluşları bu tip sızıntı bilgileri Ağustos ayı başında haberleştirmişti.