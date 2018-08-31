HABER

Rusya'dan Kuzey Kore raporuna engelleme

31.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

Rusya, Kuzey Kore'nin yaptırım rejimini deldiğine dair hazırlanan bir BM raporunun yayınlanmasını geciktirdi.

Rusya'dan Kuzey Kore raporuna engelleme

Gerekçe olarak raporun içeriğindeki bazı ifadelerdeki anlaşmazlıklar gösterildi.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan BM yaptırımlarının delindiğine dair bulguların olduğu bir BM Güvenlik Konseyi (BMGK) raporunun planlanan tarihte yayınlanmasını engelledi. Rapor, üzerinde istişareler gerçekleştirildikten sonra daha ileriki bir tarihte yayınlanabilir.

Basın mensuplarına konuşan Nebenzia, "içeriğindeki kimi unsurlardaki anlaşmazlıklar" dolayısıyla raporu beklettiklerini açıkladı. Nebenzia anlaşmazlık yaratan unsurların ne olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı. Ancak toplantıda bulunan ve isimlerinin saklı kalmasıyla Associated Press (AP) haber ajansına konuşan diplomatlar, Moskova'nın çekincelerinin, raporda Rus gemilerinin denizde yasa dışı bir şekilde Kuzey Kore gemilerine mal indirdikleri ifadesinin yer almasından kaynaklandığını belirtti.

Nebenzia, Rusya'nın BMGK'dan ayrıca bu tip raporların sık sık Kuzey Kore basınına sızdırılması ile ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini söyledi. AP ve diğer haber kuruluşları bu tip sızıntı bilgileri Ağustos ayı başında haberleştirmişti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi ve BMGK'nın dönem başkanlığını yapan Karen Pierce, Rusya'nın çekincelerinin yer aldığı raporla ilgili gayri resmi görüşmelerin bugün gerçekleştirileceğini ve raporun en kısa zamanda tamamlanıp yayınlanmasını umduğunu söyledi. Rusya'nın çekinceleri ile ilgili olarak, uzmanların hazırladığı raporun bağımsız bir rapor olduğunun altını çizen Pierce, karşı çıkılmasının ilginç olduğunu söyledi ve en kısa zamanda BMGK'nın çözüm bulması yönünde ümitli olduğunu belirtti.

"Yaptırım rejimini sürekli deliyor"

62 sayfalık rapordan şu ana kadar basına sızan bilgilere göre Kuzey Kore nükleer silah programını durdurmadı ve BM yaptırımlarını delecek şekilde yasa dışı olarak denizde gemiden gemiye petrol ürünleri ve kömür aktarımı yapmaya devam ediyor.

Pyongyang yönetimi ayrıca BM yaptırım rejimi açıkça ihlal edecek bir şekilde yabancı aracılar ile Yemen'deki Husiler ile Libya ve Sudan gibi ülkelerde bazı gruplara hafif silah ve mühimmat satışı gerçekleştirme girişiminde bulundu. Rapora göre Kuzey Kore'nin Suriye rejimi ile sürmekte olan askeri işbirliği de BM yaptırımlarını açık bir şekilde ihlal ediyor.

DW,AP,AFP/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup
İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç iddia: Çin, 1 milyon Müslümanı kamplarda tutuyor

Korkunç iddia: Çin, 1 milyon Müslümanı kamplarda tutuyor

6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup

6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup

İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Komşuda şiddetli deprem!

Komşuda şiddetli deprem!

Erdoğan'ın Almanya'da Türklere seslenmek istediği iddia edildi

Erdoğan'ın Almanya'da Türklere seslenmek istediği iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.