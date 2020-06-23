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Rusya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

23.06.2020 19:37 | Son Güncelleme

Libya'da derhal ateşkesten başka seçenek görmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve Mısır'ın da Moskova ile aynı görüşü paylaştığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da taraflara çatışmaya son verme çağrısı yaptı. Lavrov Salı günü Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında Libya'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Libya'da derhal ateşkesten başka bir seçenek bulunmadığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Libya'ya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Lavrov, her iki bakanın da Moskova ile aynı görüşü paylaştığını dile getirdi. Rus Bakan, Libyalı taraflar arasında diyalog sağlanması için gereken şartların yerine getirilmesinde dış güçlerin her türlü çabayı göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Libya'da askeri çözüm arayışları konusunda uyarıda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı, "Müzakere masasına oturmamız ve bütün tarafların kabul edeceği bir uzlaşma aramamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Lavrov, bu çerçevede Libya'nın üç tarihi bölgesi olan Sirenayka, Fizan ve Trablusgarp'ın eşit haklarla siyasi süreçte temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, barışçıl bir çözüm Libya halkının kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya, Libya'da General Halife Haftar'ı destekleyen bir tutum izlerken Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

Libya'daki savaş suçları araştırılacak

Libya'da ateşkes sağlanması için çözüm aranırken, BM İnsan Hakları Konseyi de Libya'daki savaş suçlarını araştırmaya hazırlanıyor. BM sözcüsü bugün Cenevre'de yaptığı açıklamada, Libya'daki savaş suçlarının soruşturulması için Konsey'in bir araştırma komisyonu kurulması kararı aldığını belirtti. Görev süresi bir yıl ile sınırlı olacak komisyonunun Libya'daki insan hakları ihlallerini araştırması planlanıyor. 2016'dan itibaren yaşanan ihlalleri inceleyecek olan komisyon, insan hakları ihlallerinin ve işlenen savaş suçlarının faillerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Bugüne kadar ülkedeki insan hakları ihlalleri BM Libya Destek Gücü tarafından araştırılıyordu. Libya Destek Gücü ile yeni komisyonun çalışmalarında işbirliği yapması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile General Hafter'e bağlı milisler arasındaki çatışmalarda sivillerin yaralandığını, öldürüldüğünü, sivil hedeflerin vurulduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra binlerce göçmenin hükümet, milisler ve suç şebekeleri tarafından kamplarda tutulduğu ve kötü muamale gördüğü bildiriliyor.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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