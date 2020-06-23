Rusya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da taraflara çatışmaya son verme çağrısı yaptı. Lavrov Salı günü Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında Libya'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Libya'da derhal ateşkesten başka bir seçenek bulunmadığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Libya'ya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Lavrov, her iki bakanın da Moskova ile aynı görüşü paylaştığını dile getirdi. Rus Bakan, Libyalı taraflar arasında diyalog sağlanması için gereken şartların yerine getirilmesinde dış güçlerin her türlü çabayı göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Libya'da askeri çözüm arayışları konusunda uyarıda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı, "Müzakere masasına oturmamız ve bütün tarafların kabul edeceği bir uzlaşma aramamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Lavrov, bu çerçevede Libya'nın üç tarihi bölgesi olan Sirenayka, Fizan ve Trablusgarp'ın eşit haklarla siyasi süreçte temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, barışçıl bir çözüm Libya halkının kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtti.