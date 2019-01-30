HABER

Rusya’dan Maduro’ya tam destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 08:58 | Son Güncelleme

Venezuela’da yapılan son seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Nikolas Maduro’nun başkanlığına birçok ülkeden tepki gelirken, Rusya Maduro’ya destek açıklaması yaptı.Venezuela’da yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Nikolas Maduro, yaklaşık 6 milyon oy olarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Venezuela’da yapılan son seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Nikolas Maduro’nun başkanlığına birçok ülkeden tepki gelirken, Rusya Maduro’ya destek açıklaması yaptı.
Venezuela’da yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Nikolas Maduro, yaklaşık 6 milyon oy olarak yeniden devlet başkanı seçilmişti. 6 yıl boyunca devlet başkanlığı görevini sürdürecek olan Maduro’nun seçimlerden galip çıkmasından sonra birçok komşu ülkeden ve dünyanın farklı ülkelerinden tepki mesajları yağmış, bazı ülkeler Maduro’nun başkanlığının meşru olmadığını savunarak hükümetle ilişkilerini askıya alma kararlarını açıklamıştı. Maduro’nun yemin törenine bazı ülkeler temsilci gönderirken bazı ülkeler boykot etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, Venezuela ile ilişkilerin artarak devam edeceği mesajı verildi.

Amerika’ya tepki gösterildi
Amerika’nın Venezuela üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekilen açıklamada, “20 Mayıs 2018 tarihinde ülkede yapılan seçimlerde eşi benzeri görülmemiş bir baskıya rağmen seçimler gerçekleşebilmiş fakat muhalifler de dahil olmak üzere geniş yelpazedeki politik güçler iradenin meşruiyetini sorgulamıştır. Bu son yapılan seçimler, onların hesaplarını ve tutarsızlığını boşa çıkarmıştır. Daha sonraki gelişmelere baktığımızda uluslararası toplumda net bir bölünme görülüyordu. Bazıları, durumun kontrolsüz bir şekilde gelişmesi tehlikesini fark ederek, acil iç sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmek için Venezuela’nın önde gelen siyasi güçleri arasındaki diyalogdan söz ediyor. Diğerleri ise tam tersine uzlaşmazlığı teşvik ederek, kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor. Washington yönetiminin Venezuela’ya bir başkan tayin etmeye çalışması ve mevcut yöneticilerini inkar etmesi, sosyoekonomik durumun bozulmasına neden oluyor. Washington’ın bu girişimleri Venezuela’nın egemenliğine tecavüz etmektir” ifadeleri kullanıldı.

"Venezuela’nın yanında olacağız"
Açıklamanın devamında Latin Amerikalı bazı ülkelere Maduro’ya verilen destekten dolayı teşekkür edilirken, “Latin Amerikalı dostlarımızın birçoğunun benzer düşüncede olmamasından dolayı memnunuz. Bazı Avrupa başkentlerinde, Venezuelalı yetkililerin ve muhalefetin müzakere masasına döndürülmesi için gösterdiği çabayı olgunlukla ve anlayışla karşılıyoruz. Bu bize göre olumlu bir sinyaldir. Biz dost Venezuela halkıyla ve meşru otoritelerle çalışma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Ülkelerimizin liderleri arasında gerçekleşen son görüşmelerde olduğu gibi karşılıklı işbirliği alanlarının tamamında istikrarlı bir şekilde stratejik ortaklığı geliştirmeye devam edeceğiz. Venezuela’ya zorlu ekonomik durumun üstesinden gelmesi konusunda yardım etmeye devam edeceğiz” denildi.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldıİsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.