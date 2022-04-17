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Rusya’dan Mariupol İddiası

16.04.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'un kentsel bölgesini Ukrayna güçlerinden temizlediklerini ve çatışmalara sahne olan Azovstal çelik fabrikasında yalnızca birkaç savaşçının kaldığını açıkladı

Rusya’dan Mariupol İddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'un kentsel bölgesini Ukrayna güçlerinden temizlediklerini ve çatışmalara sahne olan Azovstal çelik fabrikasında yalnızca birkaç savaşçının kaldığını açıkladı.

Rus haber ajansı RIA’nın internette yaptığı paylaşıma göre Savunma Bakanlığı, 16 Nisan itibariyle kuşatma altındaki liman kentinde, Ukrayna kuvvetlerinin 4 binden fazla kayıp verdiğini bildirdi.

Bakanlık, "Mariupol'un tüm kentsel alanı tamamen temizlendi. Ukraynalı grubun kalıntıları şu anda Azovstal metalurji fabrikasının sahasında tamamen abluka altında. Canlarını kurtarmak için tek şansları, gönüllü olarak silahlarını bırakıp teslim olmaktır" dedi.

Rus kuvvetleri birkaç haftadır Karadeniz'in kuzeydoğusunda Azak Denizi kıyısındaki liman kentini ele geçirmeye çalışıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın şu ana kadar bin 464 Ukraynalı askerin teslim olduğu açıklamasına ise Kiev'den henüz bir tepki gelmedi.

Moskova, Ukrayna'nın "kurtarılamayan kayıpları" olarak adlandırdığı toplam 23 bin 367 kişi olduğunu da savunuyor; ancak herhangi bir kanıt sunmuyor. Bu sayının sadece ölenleri mi yoksa yaralananları da mı kapsadığı ise belirtilmedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bugün, Ukrainska Pravda haber sitesine, Mariupol'daki durumun çok zor olduğunu söylemişti. Zelenski, "Askerlerimiz engellendi, yaralılar engellendi. İnsani bir kriz var. Yine de kendilerini savunuyorlar" demişti.

Kiev’in güneydoğusunda Darnitski’ye düzenlenen saldırıya rağmen, son haftalarda Rusya'nın dış mahallelerden çekilmesinin ardından başkent toparlanmayı sürdürüyor. Fransa Büyükelçiliği ülkede yeniden açılışını kutlamak için bayrak töreni düzenledi.

Zelenski, kum torbalarının kapıları kısmen kapattığı ofis binasının lobisinde askerlere madalya vermek için tören düzenledi.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, bugün insani koridorlar aracılığıyla toplam bin 449 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin sayısı düne göre 2 bin 864 kişi daha az.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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