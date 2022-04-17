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Rusya'dan Mariupol'daki Ukrayna birliklerine "teslim ol" çağrısı

17.04.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Mariupol kentindeki Ukraynalı askerlere, Pazar günü öğle saatlerine kadar "teslim olma" çağrısı yaptı.

Rusya'dan Mariupol'daki Ukrayna birliklerine "teslim ol" çağrısı

Zelenskiy kentteki Ukrayna askerlerinin öldürülmesi halinde barış görüşmelerinin iptal olacağını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın güney doğusunda bulunan ve kuşatma altındaki liman kenti Mariupol’daki Ukraynalı güçlere Pazar günü sabah saat 05:00 ile 12:00 arasında teslim olma çağrısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada Rus güçlerinin Mariupol kentindeki saldırılarına devam ettiği belirtildi. Rusya’nın Ukraynalı güçlere yaptığı teslim olma çağrısından önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol kentindeki durumun "çok ağır" olduğunu söylemişti ve hükümetinin şehirdeki askeri güçlerle her gün irtibatta olduğunu belirtmişti. Zelenskiy Mariupol'daki Ukrayna birliklerinin öldürülmesi halinde Moskova ile barış görüşmelerinin de iptal olacağını söyledi.

Rusya'nın yaptığı çağrıya karşılık, Ukraynalı güçlerin teslim olması durumunda, Mariupol kenti işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rusya tarafından ele geçirilen ilk kent olacak. Kentteki duruma ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamalarda, haftalardır kuşatma altında olan kentin Rus kontrolüne geçtiği ve geriye kalan az sayıdaki Ukrayna birliklerinin ise Azovstal çelik fabrikasına sıkıştığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu metalürji tesisi Azovstal'da oluşan "korkunç" durum karşısında, Ukraynalı askerlere silahları bırakma çağrısı yaptı ve Moskova saatiyle 13:00’e kadar teslim olan askerlerin "canlarının bağışlanacağını" duyurdu.

Azov Denizi'nin kenarında bulunan Mariupol kentinin, ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk ile Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım‘ın arasında yer aldığı için Rusya açısından stratejik bir önemi bulunuyor.

"Mariupol'da saldırılar devam ediyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün açıklanan raporda ise, Rus ordusunun Mariupol kentine hava saldırısında bulunmaya devam ettiği ve Rus güçlerinin "büyük olasılıkla" bir deniz operasyonuna hazırlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca, Harkiv şehrindeki kısmi kuşatmanın ve yerleşim alanlarına yapılan bombardımanın devam ettiği açıklandı. Kuzeydeki Harkiv ve Kuzeydoğudaki Sumi kentlerine yapılabilecek füze saldırılarına karşı uyarıda bulunuldu.Rus birlikleri, ülkenin kuzeyinden çekileceğini duyurmuş, ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Ayrıca, Pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev’in yakınlarındaki Brovari kenti belediye başkanı tarafından yapılan açıklamada, füze saldırıları neticesinde kentteki altyapının tahrip olduğu belirtildi.

İnsani koridor bugün açılamadı

Ukrayna'dan bugün yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda savaştan zarar görmüş yerlerden, Rus birlikleriyle anlaşılamadığı gerekçesiyle sivillerin tahliyesinin durdurulduğu belirtildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, konuya ilişkin "17 Nisan itibariyle, işgalcilerle tahliye rotaları konusunda bir ateşkes sağlayamadık. Bu yüzden, maalesef bugün insani koridor açmıyoruz" ifadelerini kullandı.

rtr, dpa, AFP / AI, EC

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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